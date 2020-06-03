ФАС и Минэнерго ищут дополнительные средства для ускорения газификации регионов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба, Минэнерго и заинтересованные органы исполнительной власти в настоящее время пытаются найти дополнительные финансовые возможности вне бюджета для ускорения темпов газификации регионов. Об этом сообщил начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в видеокомментарии, опубликованном на сайте ведомства.

"Мы сейчас и с Минэнерго, и со всеми заинтересованными органами исполнительной власти форсируем, пытаемся найти дополнительные финансовые возможности без каких-либо издержек дополнительных для бюджета для ускорения темпов газификации. Для того чтобы своевременно принимались регионами и утверждались планы газификации", - отметил Ханян.

В то же время он подчеркнул, что необходимо устанавливать ответственность за несвоевременное исполнение мероприятий плана газификации.

Ханян напомнил, что ФАС до недавнего времени применяла такой инструмент, как регуляторные контракты. По словам представителя службы, это было достаточно эффективным инструментом, который по итогам прошлого года позволил привлечь более 5 млрд рублей дополнительных средств на газификацию.

"Но недавно вышло постановление, которое нам по сути запрещает возможность заключения регуляторных контрактов <...> Мы сейчас находимся в обсуждении, чтобы этот случайно возникший изъян смогли преодолеть и, конечно, сделать доступным газ для нашего населения", - добавил Ханян.