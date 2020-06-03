"Аэрофлот" отменил сбор за переоформление авиабилетов в июне

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила сбор за переоформление внутрироссийских авиабилетов, купленных 2-30 июня. Об этом говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот" отменяет сбор за переоформление приобретенных в период со 2 по 30 июня 2020 года билетов на перелеты по России. Пассажиры могут изменить даты путешествия без дополнительной платы вне зависимости от тарифа", - сообщает компания.

"Аэрофлот" отмечает, что бесплатное переоформление возможно для полностью неиспользованного билета или частично использованного билета (то есть, выполнен один сегмент полета из нескольких). Обычно стоимость переоформления авиабилета различается в зависимости от его тарифа.