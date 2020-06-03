В Москве открылся первый датский мебельный магазин Jysk

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Датский ретейлер мебели и товаров для дома Jysk открыл свой первый магазин в Москве, говорится в сообщении компании.

Магазин открылся в торговом центре "Тройка". Также компания открыла в России интернет-магазин в российской доменной зоне.

"Так как для Jysk главной целью является комфорт и безопасность покупателей и сотрудников, магазин встретит гостей с соблюдением всех мер предосторожности: санитайзеры при входе, обработка антибактериальными средствами всего помещения, разметка на полу для соблюдения дистанции в 1,5 метра, а также наличие масок и перчаток у всего персонала", - заверили в компании.

Ранее ретейлер сообщал, что планирует открыть в Москве два магазина. В Москве в ТЦ "Тройка" (1500 кв. м) и в одном из зданий торгово-промышленной зоны "Алтуфьево" (1200 кв. м). "Открытие в "Алтуфьево" немного сдвинулось из-за ситуации с короновирусом, но оно обязательно состоится", - пояснил ТАСС представитель ретейлера.

Инвестиции в открытие одного магазина, по словам представителя датской сети, были запланированы на уровне €300-350 тыс. Каждый год компания планирует открывать минимум по 10 магазинов, начиная с Москвы и Подмосковья. В ближайшие 10-15 лет датская сеть планирует открыть 200 точек в России.

Jysk - крупнейший мебельный ретейлер Дании. У "датского конкурента IKEA" 2,9 тыс. магазинов в 52 странах мира. Оборот за 2018-2019 финансовый год составил 28,3 млрд датских крон (около €3,8 млрд), прибыль до налогов - 3,2 млрд крон.