Хабаровский край просит 534 млн рублей на компенсацию затрат за выработку энергии

ХАБАРОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились в правительство России за компенсацией затрат на выработку энергии АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в ПАО "РусГидро") из-за растущей стоимости газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона в среду.

"Регион обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность компенсации затрат на выработку энергии "Дальневосточной энергетической компанией" в сумме 534 млн рублей. Это прогнозная сумма на 2020 год", - сказал представитель пресс-службы.

Газета "Коммерсантъ" в среду сообщила, что финансовая помощь нужна региону для компенсации затрат потребителей, возникших из-за роста стоимости газа. Речь идет о потерях электростанций ДГК, которые покупают газ у консорциума "Сахалин-1". В "РусГидро" газете сообщили, что также просят предусмотреть в госбюджете на 2020 год целевые дотации. Размер дотации на покрытие убытков в 2016-2020 годах должен составить около 3,3 млрд рублей.

Электростанции ДГК в Хабаровском крае несут убытки из-за госрегулирования тарифов на тепло и электроэнергию в регионе. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ежегодно устанавливает предел тарифа - 4 рубля за 1 кВт/ч в первом полугодии, 4,23 рублей - во втором, рост цен для населения ограничен 4% в год. Поэтому в тариф невозможно включить полную стоимость газа "Сахалина-1". Его цена зависит от стоимости нефти и курса доллара. Например, в 2015 году из-за скачка курса цена на газ в Хабаровском крае выросла с 7,5 млрд до 11 млрд рублей за год. Тогда для ДГК выделили целевую субсидию в размере, превышающем 2 млрд рублей, пишет издание. Потери 2016-2017 годов компания пытается возместить через суд, сумма постоянно увеличивается.

АО "Дальневосточная генерирующая компания" - четвертая по величине установленной мощности территориальная генерирующая компания России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Компания производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия).