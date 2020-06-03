Движение поездов до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, восстановят к 23 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Движение поездов до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, планируется восстановить к 23 июня. Об этом в среду сообщил журналистам гендиректор ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") Олег Белозеров по итогам встречи с губернатором региона Андреем Чибисом.

"Сегодня посмотрели уже в процессе устранение чрезвычайной ситуации. Прежде всего, сейчас необходимо восстановить движение. Движение будет восстановлено, мы срок видим для себя 23 июня", - сказал Белозеров.

Для восстановления движения, по словам Белозерова, необходимо провести "дополнительные работы по проекту Мурманского транспортного узла". "Они очень сложные. Здесь во взаимодействии с региональными властями, с водоканалом, необходимо произвести буро-взрывные работы, работы по укладке полотна. Более того, движение транспорта железной дороги пойдет по малоинтенсивной ветке, но пойдет недалеко от городской застройки. Будем решать, как предпринять все усилия, чтобы минимизировать для жителей, для города, потери от сложившейся ситуации", уточнил Белозеров.

По информации областного правительства, для восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском используют часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла, а именно - участок "Ямалтрансстроя". Протяженность полотна, на которое будут уложены пути, составляет 5,7 км, работы планируют произвести в кратчайшие сроки. Основная задача, подчеркнули в правительстве, - максимально быстро уложить железнодорожные пути, чтобы грузовые и пассажирские поезда могли двигаться в областной центр через Мурмаши и существующий железнодорожный мост в Коле.

Ситуация на железнодорожном мосту

Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. В Кольском районе введен режим ЧС. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел. Пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. В обратном направлении также организована доставка.

В связи с ЧП подразделение Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку, Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта"). К восстановлению железнодорожного сообщения подключили железнодорожные войска Министерства обороны России.

Обрушившийся железнодорожный металлический мост был введен в эксплуатацию в 1930 году, ремонтные работы (реконструкция) были выполнены в 2014 году, мост состоит из пяти опор.