Мурашко: дополнительные выплаты за май получит вдвое больше медработников, чем за апрель

Федеральные клиники в Москве возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи по своему профилю после улучшения ситуации с коронавирусом.

Выплаты предусмотрены на три месяца - апрель, май и июнь. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс., младший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. в месяц. Согласно распоряжению правительства, Минздрав должен предоставить до 1 августа 2020 года доклад в кабмин об исполнении выплат.

"По выплатам медицинским работникам за работу в мае месяце. Хочу отметить, что количество задействованных медицинских работников по сравнению с апрелем увеличилось практически в два раза и общее количество участвующих в оказании медицинской помощи медицинских работников [составило] более 450 тыс.", - сказал Мурашко.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Выплаты за борьбу с коронавирусом за май должны получить в два раза больше медицинских работников, чем за апрель. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В Москве действительно мы восстанавливаем работу по своему профилю ряда федеральных медицинских клиник. Но по регионам, конечно, ситуация еще остается напряженная, поэтому количество задействованных коек [для пациентов с коронавирусом] достаточно велико", - отметил министр.

По состоянию на последнюю неделю мая в Москве для приема пациентов с коронавирусом перепрофилировано порядка 23 тыс. коек в корпусах городских, федеральных и частных стационаров. Дополнительно было создано около 15 тыс. мест на базе временных медицинских корпусов.

Психологи также получат помощь

Психологи, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, и сотрудники медицинских лабораторий также получат стимулирующие выплаты.

"Правительством внесены изменения в части стимулирующих доплат медицинским работникам. Имеющие не медицинское образование, но работающие в медицинских лабораториях, и психологи, которые также оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, также включены в списки получающих стимулирующие выплаты", - сообщил министр.

Каждый пятый получил деньги

Каждый пятый медицинский работник, обратившийся за разъяснениями по дополнительным выплатам за борьбу с коронавирусом, уже получил деньги.

"За разъяснениями в общей сложности через все средства и каналы связи обратилось чуть больше 16 тыс. человек. 80% уже <...> получили ответы, и 20% из обратившихся получили свои доплаты, поскольку было установлено, что доплаты они имеют право получить", - сказал Мурашко.

Средства доведены до регионов

Направленные из федерального бюджета средства на выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, доведены до регионов, сообщил Мурашко.

"На основании заявок органов исполнительной власти и медицинских организаций мы сформировали потребность в средствах, это было выполнено до 20 мая. И средства федерального бюджета на президентские выплаты были направлены - более 9 млрд руб. <...> Все средства доведены до регионов, все соглашения подписаны, все документы оформлены", - сказал министр.

Страховые выплаты медикам

Страховые выплаты на общую сумму 155 млн рублей получили более 2,2 тыс. заразившихся коронавирусом медиков.

"В соответствии с указом президента <...> по установлению дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, на сегодняшний день Фонд социального страхования осуществляет все согласно постановлению правительства, в сроки. Общее количество выплат составило сегодня более 2 тыс. 253, 155 млн рублей перечислено непосредственно медицинскому персоналу", - сказал он.

Ранее правительство России утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Кабмин также определил перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.

Президентские выплаты

Президентские выплаты уже начислены 243,5 тыс. российских медиков, борющихся с коронавирусом.

"В соответствии с 484-м постановлением правительства, президентские выплаты начислены 243,5 тыс. специалистов по территории Российской Федерации. 20% - это врачебный персонал, 53% - это средний медицинский персонал и соответствующее количество младших медицинских работников и водителей скорой помощи. Все должны получить до 10 [июня] числа выплаты в полном объеме. Средства начислены", - сказал он.

Мурашко проинформировал что, за особые условия труда во время пандемии также начислены и выплачиваются средства более 340 тыс. человек, из которых 28% - это врачи, 61% - средний персонал и остальная часть - младший медицинский персонал.