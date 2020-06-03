Нефть марки Brent снижается на новостях о разногласиях в ОПЕК+

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне перешла к снижению и в моменте опускалась до $38,86 за баррель, что на 1,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 13:05 мск.

При этом в ходе торговой сессии 3 июня нефть этого сорта росла на 2,4% - до $40,53 за баррель. Нефть марки WTI также перешла в "красную зону" и опускалась на 0,9%, достигая $36,72 за баррель.

По состоянию на 13:20 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $38,97 за баррель (-1,5%), а нефть сорта WTI находилась на отметке $36,84 за баррель (-0,9%).

В среду Bloomberg сообщил, что у министров ОПЕК+ возникли разногласия по поводу исполнения условий сделки в мае. Из-за этого дата встречи, 4 или 10 июня, остается под вопросом. По данным источников агентства, Россию и Саудовскую Аравию не устраивает уровень исполнения обязательств по сокращению добычи. Дата встречи не будет назначена до тех пор, пока эту проблему не решат, пишет агентство.

На фоне резкого снижения нефтяных котировок российский рубль в ходе валютных торгов Московской биржи слабеет по отношению к доллару США и евро. Так, доллар опускался уже до 62,63 рубля (-0,2%). В свою очередь, курс евро перешел к росту после снижения на открытии торгов и прибавлял 0,4% - до 76,97 рубля.