Депутат рассказал, что в Госдуме не будут откладывать введение маркировки лекарств

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы не будут предлагать поправки в законодательство об изменении сроков введения обязательной маркировки лекарств в РФ, но правительству будет предложено принять комплекс мер для безопасного перехода к новым правилам. Об этом в среду заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Обязательная маркировка лекарств в РФ должна начаться с 1 июля. "Мы договорились о том, что изменений в законодательство, касающихся сроков маркировки, мы вносить не будем. Тем не менее мы считаем, что необходим определенный переходный период, необходима система мер, которая бы обеспечила безопасное вхождение в систему маркировки", - сказал Исаев по итогам заседания межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.

"В наших рекомендациях правительству мы предложим Росздравнадзору не применять административную ответственность, административные штрафы в отношении тех организаций, которые по объективным причинам, связанным с эпидемией COVID-19, не успели что-то сделать", - добавил депутат.