Минпросвещения создаст специальные центры по трудоустройству выпускников техникумов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Специальные центры содействия трудоустройству выпускников колледжей и техникумов планируется создать в субъектах РФ. Об этом говорится в ответе Минпросвещения, опубликованном в среду в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф, созданного правительством для информирования о ситуации в стране.

"Для содействия трудоустройству выпускников в субъектах РФ будут созданы специальные центры, в задачи которых входят консультирование, психологическая поддержка выпускников, системная работа с привлечением рекрутинговых агентств, крупных IT-компаний-агрегаторов, а также взаимодействие с другими структурами и поиск вариантов социального партнерства с работодателями", - говорится в сообщении.

Минпросвещения также разработало рекомендации по вопросам трудоустройства выпускников со средним профобразованием. Они предусматривают организацию временной занятости, трудоустройство в образовательные учреждения и продолжение обучения по специальности.

Отмечается, что содействовать трудоустройству выпускников с ограничениями по здоровью могут базовые профессиональные образовательные организации и ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профобразования.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что, по данным Минпросвещения, из 700 тыс. молодых специалистов, завершающих обучение в колледжах в 2020 году, 175 тыс. продолжат учиться в вузах, остальные выйдут на рынок труда.