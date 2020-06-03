Украина возобновит внутреннее авиасообщение с 5 июня, а международное с 15 июня

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Украины планирует возобновить внутреннее авиасообщение с 5 июня, а международное - с 15 июня. Об этом в ходе заседания кабмина в среду заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - заграничные авиаперелеты", - сказал он.

Кроме этого, Шмыгаль сообщил, что с 5 июня в рамках ослабления карантинных мер на Украине будет разрешена работа ресторанов и кафе внутри помещений. Сейчас заведения общественного питания могут работать только навынос или в формате обслуживания посетителей на открытых верандах.

Такие ослабления глава правительства пояснил улучшением ситуации с заболеваемостью. "Главная тенденция - мы продолжаем пребывать на плато: уже неделю количество заболевших примерно одинаковое, при этом растет количество выздоровевших. В большинстве регионов работает адаптивный карантин, и модель адаптивного карантина позволила запустить очередной этап ослабления", - аргументировал Шмыгаль.

Первый случай коронавируса в стране зафиксирован 3 марта. Карантин в стране был введен по решению правительства 17 марта, в рамках него, кроме прочего, Киевом было остановлено пассажирское авиасообщение. С 22 мая до 22 июня в стране действует так называемый адаптивный карантин, при котором окончательные решения о снятии ограничений принимаются на местах. С 1 июня начался уже третий этап смягчения ограничений, который предполагает возобновление движения пассажирского транспорта между областями, а также открытие спортивных залов. По состоянию на утро среды, на Украине зафиксировано 24 823 случаев коронавируса, 10 440 пациентов выздоровели, 735 - скончались.

При этом в среду прирост заболевших оказался на 47% больше, чем днем ранее (483 в среду, 328 во вторник и 340 в понедельник). Более чем вдвое выросло и число новых инфицированных в столице: в среду 62, во вторник - 28.