В Российской венчурной компании заявили, что работают в штатном режиме на фоне проверок

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Руководство и сотрудники Российской венчурной компании (РВК), в офисе которой следственные органы проверяют документы, работают в штатном режиме. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе РВК.

"Следственные органы изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания - "исторический" портфель РВК, сделки 2012-2016 годов. Мы оказываем им все необходимое содействие. Компания, руководство работают в штатном режиме", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что сотрудники службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и следственного департамента МВД проводят обыски в офисе РВК, а также в доме ее генерального директора Александра Повалко. По данным источников издания, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по материалам СЭБ ФСБ по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий"). По предварительным данным, следствие подозревает, что деньги компании могли инвестироваться в личные проекты ее руководителей. Пока речь идет о 600 тыс. долларов, но сумма может составить до $3 млн, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на источник.

Уголовное дело может быть связано с расследованием в отношении бывшего директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, обвиняемых в хищении из РВК 1,3 млрд рублей. Предприниматели были арестованы в 2018 году, но в прошлом году после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова были освобождены, также сообщается в материале газеты.