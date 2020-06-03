В Петербурге поддержали законопроект о налоговых льготах для предприятий во время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение перечня отраслей, в отношении которых устанавливаются налоговые льготы в виде пониженных ставок и отмены авансовых платежей. Документ был принят на заседании городского парламента в среду.

"Проектом закона предлагается расширить перечень видов экономической деятельности, осуществление которых позволит городским налогоплательщикам воспользоваться пониженными ставками по упрощенной системе налогообложения", - сказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, представляя законопроект в ходе заседания парламента.

Документ предлагает снижение ставки налога до 3% с действующих 6% для объекта налогообложения - доходы и до 5% с действующих 7%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. "Данную меру поддержки предложено распространить на компании в сфере транспортных услуг, здравоохранения, розничной торговли и [торговли] непродовольственными товарами. [Перечень включает и] предприятия обрабатывающего производства, а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации", - сказал Батанов.

Вице-губернатор пояснил, что объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга в связи с этим составит 2,4 млрд рублей, из них 1,8 млрд рублей - в 2020 году. Законопроектом предусмотрено дополнение в городской закон, согласно которому налогоплательщик может выбрать: или не уплачивать авансовые платежи три отчетных периода в 2020 году, или воспользоваться предусмотренным на федеральном уровне правом переноса срока уплаты авансовых платежей за первый и второй квартал на последующий период с рассрочкой на 12 месяцев.

"Антивирусная терапия" для городской экономики

Спикер городского заксобрания Вячеслав Макаров отметил, что этот законопроект станет "дополнением к первому и второму пакетам мер "антивирусной терапии" для экономики Санкт-Петербурга". Он особо отметил включение в законопроект транспортной индустрии - авиа- и автоперевозок, аэропортов. "Транспортные коммуникации также являются стратегической сферой деятельности, по функционированию которой был нанесен сильный удар. "Антивирусная терапия" направлена в том числе на их ускоренное "выздоровление", - привели в пресс-службе петербургского парламента слова Макарова.

30 марта в Петербурге был принят первый пакет мер поддержки бизнеса, предусматривающий послабления малым и средним предприятиям по арендным и иным платежам. 12 мая принят второй пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Затраты на поддержку малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге за счет регионального бюджета в рамках двух предложенных властями пакетов мер оцениваются в 13,5 млрд рублей.