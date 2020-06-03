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Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращения добычи нефти минимум на месяц

4 июня также состоится техническая встреча в рамках ОПЕК, на которой эксперты обсудят влияние пандемии коронавируса на рынок нефти

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия согласовали необходимость продления максимального уровня сокращения добычи в ОПЕК+ как минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке. Об этом ТАСС сказал источник, участвующий в переговорах.

"Условились, что нужно продлить как минимум на месяц. Дальше будем смотреть по ситуации", - сказал он. Официально эту информацию в министерствах энергетики стран не комментируют. Собеседник агентства также добавил, что министры энергетики России и Саудовской Аравии находятся в постоянном контакте и "во взаимопонимании".

В то же время, отметил собеседник агентства, их не устроили данные по исполнению обязательств рядом других стран в мае, которые были подведены вчера. "Пока проблема соблюдения квот не решится, встреча не будет назначена", - сообщил собеседник ТАСС. Другой источник подтвердил, что в графике на 4 июня стоит только техническая встреча, на которой представители министерств обсудят "влияние пандемии коронавируса на рынок нефти, подведут прогнозы на предстоящие месяцы".

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