"Лукойл" сократил добычу нефти в мае на 310 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Лукойл" в рамках исполнения сделки ОПЕК+ в мае снизил добычу нефти в РФ на 310 тыс. баррелей в сутки, сообщается в отчетности компании.

"В связи с соглашением с 1 мая 2020 года компания сократила добычу нефти в России примерно на 310 тыс. б/с относительно среднесуточной добычи за первый квартал 2020 года. Кроме того, добыча нефти была сокращена и по некоторым международным проектам. В частности, по проекту Западная Курна - 2 в Ираке сокращение добычи составило 70 тыс. б/с", - говорится в отчете.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия должны снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая с уровня в 11 млн баррелей. Остальные страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года.

Договоренности будут действовать два года (до конца апреля 2022 года), но с июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 млн баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года - 5,8 млн баррелей. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.