Завод "Электроцинк" во Владикавказе выставлен на "Авито" за 1,2 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическую компания (УГМК) выставила на продажу за 1,2 млрд рублей на ресурсе "Авито" завод "Электроцинк" во Владикавказе. Соответствующее объявление размещено на ресурсе, в пресс-службе компании ТАСС подтвердили выставление имущества на продажу.

Из описания следует, что в состав имущественного комплекса, в частности, входят три земельных участка суммарной площадью 64,4 га, 216 зданий общей площадью 432 тыс. кв. м, из них производственных 169 тыс. кв. м, 141 транспортное средство.

Среди основных преимуществ объекта значатся низкая стоимость электроэнергии, большой запас мощностей по всем видам коммуникаций, особенно в электроснабжении, а также "наличие во Владикавказе большого количества квалифицированных рабочих кадров, особенно в металлургии".

О заводе

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - 1 806.

После пожара в одном из цехов завода в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне прошлого года предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.

Служба занятости в Северной Осетии трудоустроила 15 бывших работников завода "Электроцинк" во Владикавказе, еще 28 нашли работу самостоятельно (из 1 111 человек, которые обратились в комитет).