МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Карпулинговый сервис BlaBlaCar возобновляет работу в России, но внедряет дополнительные меры безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Пандемия коронавируса оказала влияние на работу транспортных компаний всего мира, включая BlaBlaCar. В марте 2020 года сервис добровольно и осознанно приостановил работу в России, чтобы поддержать усилия органов государственной власти, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Сегодня, после постепенного восстановления транспортного сообщения между регионами, BlaBlaCar объявляет о возобновлении работы в России и внедрении дополнительных мер безопасности", - сказали в компании.

Отмечается, что главное правило - строгое соблюдение требований безопасности, установленных федеральными и региональными властями. "При публикации или бронировании поездки BlaBlaCar будет напоминать о рекомендациях Минздрава РФ, в частности: не путешествовать при симптомах заболевания, использовать в поездке средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки", - добавили в компании.

Также BlaBlaCar ограничивает число мест для бронирования до четырех (раньше было пять). Более того, BlaBlaCar внедряет опцию "Только один сзади" и будет настоятельно рекомендовать водителям воспользоваться ею, чтобы ограничиться одним пассажиром на заднем сиденье.

Помимо этого, по мере снятия ограничительных мер на передвижение общественного транспорта в разных регионах России BlaBlaCar вновь открывает для официальных перевозчиков возможность продажи билетов через свою платформу.