Минтруд предложил повысить прожиточный минимум за I квартал 2020 года до 10 843 рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил увеличить размер прожиточного минимума за I квартал 2020 года на душу населения на 2,2% с 10 609 до 10 843 рублей. Об этом говорится в проекте приказа министерства, размещенного в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предлагается установить величину прожиточного минимума за I квартал 2020 года на душу населения в размере 10 843 рублей, для трудоспособного населения - 11 731 рубля, пенсионеров - 8 944 рублей, детей - 10 721 рубля", - говорится в пояснительной записке.

В документе также отмечается, что величина прожиточного минимума за I квартал 2020 года по отношению к IV кварталу 2019 года увеличилась на душу населения на 2,2%, для трудоспособного населения - на 1,9%, для пенсионеров - на 1,8%, для детей - на 3,3%.