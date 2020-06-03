Путин поддержал идею отшить для него коллекцию спортивной одежды российского производства

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею отшить для него индивидуальную коллекцию спортивной одежды Putin Team отечественного производства.

На президентском совещании о ситуации в легкой промышленности директор ООО "Юниформ Ателье" Дмитрий Шишкин рассказал, что его предприятие производит профессиональную спортивную экипировку и горнолыжные коллекции одежды, в том числе для европейских компаний. Он добавил, что в 2019 году с целью популяризации отечественной продукции компания представила коллекцию Putin Team.

"Я бы очень хотел вам предложить отшить для вас индивидуальные комплекты этой коллекции. Вы как человек, увлекающийся спортом, надеюсь, по достоинству оцените это, и тем самым поддержите нас, отечественного производителя", - обратился Шишкин к главе государства.

"Спасибо большое за предложение, будет очень здорово", - ответил Путин. "О цене договоримся, надеюсь?" - добавил он с улыбкой.