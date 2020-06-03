Глава Ставрополья предложил установить мораторий на налоговые проверки бизнеса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с инициативой об установлении моратория на проверки бизнеса со стороны налоговых органов до конца 2020 года. Об этом он сообщил в среду в ходе онлайн-совещания секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака с главами субъектов - секретарями региональных отделений партии.

"Первого июля заканчиваются все ограничительные меры в части фискального воздействия налоговой инспекции на наш бизнес. <…> Предлагаю, как минимум, ходатайствовать о продлении этого моратория до 15 сентября, а лучше всего - до 1 января 2021 года. Это позволит спокойно бизнесу выходить из сложной ситуации", - сказал он.

Также Владимиров предложил временно снять ограничение по предоставлению госгарантий для некоммерческих организаций. "Мы для своего санаторно-курортного комплекса предоставили госгарантии. Но очень много профсоюзных здравниц сегодня имеют организационно-правовой статус некоммерческой организации. По бюджетному кодексу, к сожалению, я не могу некоммерческим организациям давать гарантию. Я с этим согласен полностью, но это не в части направления бизнеса должно использоваться, хотя бы на 2020 год нам необходимо внести изменения", - отметил губернатор.

По словам Владимирова, мерами поддержки в разной форме на Ставрополье могут воспользоваться около 38 тыс. предприятий и организаций.