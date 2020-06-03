Минфин готов обсуждать предложения по поддержке легкой промышленности России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ готово обсуждать предложения по борьбе с контрафактной продукцией легкой промышленности, включая предложения по маркировке и развитию экспорта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Мы готовы с коллегами из налоговой службы, из министерства промышленности и торговли подготовить предложения по "обелению" отрасли. Нужно сделать так, чтобы большие объемы нелегальной продукции, которая по сути дела делает менее конкурентоспособным наш отечественный потенциал легкой промышленности, чтобы минимизировался объем поступлений нелегальной продукции, таких товаров, особенно из Китайской Народной Республики", - сказал он.

"Что для этого нужно? Маркировку надо вводить, и мы договорились об этом. Бороться с контрафактом таможенными методами - все это нужно реализовывать. И действительно, наша задача заключается в том, чтобы сейчас после кризиса сделать конкурентоспособной нашу отечественную промышленность", - отметил министр и добавил, что необходимо также расширять экспорт российской продукции легкой промышленности.

"В этом направлении нам нужно поддержать коллег из легкой промышленности, чтобы нам не только расширять возможности внутренние, но и чтобы они думали о том, как занять экспортные ниши. На это мы вместе с коллегами из министерства промышленности и торговли будем в первую очередь обращать внимание, и общенациональный план выхода экономики из кризиса как раз нацеливает на такие решения", - сказал Силуанов.