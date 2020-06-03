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Компании получили кредиты на выдачу зарплаты на сумму более 54 млрд рублей

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, всего заявок поступило более чем на 100 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Бизнес в рамках правительственных мер поддержки пострадавших от пандемии секторов экономики на сегодняшний день получил кредиты на выдачу зарплаты своим сотрудникам на общую сумму свыше 54 млрд рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании о ситуации в легкой промышленности, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Все, и малые предприятия, крупные предприятия, имеют доступ к программе кредитования на выдачу заработной платы под 2% с последующим списанием. Эта программа сейчас очень быстро стартанула. Она стартанула 1 июня, и уже на сегодняшний день одобрено больше 54 млрд рублей выданных кредитов", - сказал Белоусов.

По его словам, всего заявок на получение кредитов на выдачу заработной платы поступило за эти дни более чем на 100 млрд рублей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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