ОНФ предложил распространить субсидии по оплате услуг ЖКХ на энергосбережение

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт предложил распространить субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг на проведение энергосберегающих мероприятий в многоквартирном доме. Об этом говорится в письме общественного движения, которое направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

"В целях мотивации собственников на выполнение мероприятий по сбережению и повышению эффективности потребления коммунальных ресурсов ОНФ предлагает поручить профильным министерствам рассмотреть возможность распространить субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг на проведение энергосберегающих мероприятий в многоквартирном доме в рамках энергосервисных договоров", - говорится в письме за подписью сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой.

По данным ОНФ, решение общего собрания собственников о привлечении энергосервисной компании для уменьшения расходов благодаря экономии энергоресурсов приводит к уменьшению размера льгот и субсидий на услуги ЖКХ. По мнению автора письма, это "представляется крайне несправедливым".

При реализации энергосервисных контрактов для жильцов, включая льготные категории граждан, будет снижаться размер начислений по оплате услуг ЖКХ за счет энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Это, в свою очередь, скажется на снижении необходимого объема ассигнований из федерального и регионального бюджетов на оплату льгот и субсидий, подчеркнули в ОНФ.