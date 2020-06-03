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Минпромторг предложил перевести компании легпрома на контракты жизненного цикла

Глава ведомства Денис Мантуров отметил, что уже существуют специализированные сервисные компании, предоставляющие в аренду спецодежду, постельное белье и многоразовые средства индивидуальной защиты

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает перевести подведомственные организации и компании с госучастием на контракты жизненного цикла, заявил глава министерства Денис Мантуров на совещании по легкой промышленности у президента РФ Владимира Путина.

"Дополнительно хотели бы предложить еще одно системное решение, которое обеспечит гарантированную загрузку предприятий легпрома. Речь идет о переходе подведомственных организаций и компаний с госучастием на контракты жизненного цикла по вещевому довольствию", - сказал министр.

Мантуров отметил, что уже существуют специализированные сервисные компании, предоставляющие в аренду спецодежду, постельное белье и многоразовые средства индивидуальной защиты. При этом они осуществляют гигиеническую обработку, дезинфекцию и обновление этого вещевого фонда, добавил он.

Так, в числе заказчиков таких компаний, например, РЖД, которая за счет отказа от содержания на балансе прачечных и обслуживающего персонала обеспечила экономию в 50 млрд руб. за 10 лет, отметил глава Минпромторга.

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Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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