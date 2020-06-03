Аксенов заявил, что Крым переживает самый засушливый период за 150 лет наблюдений

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Продовольственная безопасность Крыма полностью обеспечена, несмотря на то, что этот год стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений, сообщил в среду на республиканской научно-практической конференции "День поля - 2020" глава региона Сергей Аксенов, выступление которого транслировалось в прямом эфире регионального телеканала.

"Крыму хватит всего, объемы федеральной и республиканской поддержки говорят о том, что преодолеть все сложности возможно. Основная проблема - это засуха, к сожалению. Год - один из самых сухих по итогам 150 лет наблюдений наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в последние дни погода изменилась в лучшую сторону, и выразил надежду, что такая динамика сохранится. При этом Аксенов подчеркнул, что главная задача властей Крыма - сохранить уровень цен на продовольствие.

"Меры поддержки остаются на том же уровне, как и в прошлом году - более 3 млрд рублей выделено из федерального и республиканского бюджетов на различные сферы деятельности сельхозпроизводителей. Уверен, что этих мер достаточно, чтобы сохранить объем, динамику производства сельхозпродукции на территории Республики Крым. Продовольственная безопасность у нас была обеспечена даже в период режима самоизоляции", - добавил глава Крыма.

Заместитель директора по научной работе "НИИ Сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко также подтвердила, что Крым переживает уникальный в плане дождей год, назвав отсутствие осадков "аномалией". "В течение осеннего периода не было продуктивных осадков, последний дождь у нас был в июле месяце и только лишь в декабре мы имели продуктивные осадки. Всходы у нас отсутствовали и появились на большей территории Крыма - это практически 50% - только лишь к концу декабря. Кроме того, что отсутствовали осадки, мы еще наблюдали повышенные температуры в течение сентября, октября, ноября на 1,6 - 2,6 градусов", - рассказала она, отметив, что поздней осенью на полуострове наблюдались летние температуры.

Неблагоприятный, по словам Радченко, был и весенний период, поскольку по-прежнему в регионе отсутствовали осадки, при этом наблюдались затяжные заморозки.

О сельском хозяйстве Крыма

В 2019 году объем производства в сельском хозяйстве республики составил 56,2 млрд рублей, что на 18,7% выше показателя 2018 года. Это произошло за счет увеличения посевных площадей, роста производства зерна, овощей, масличных культур. В прошлом году в Крыму было посажено почти 1,9 тыс. га многолетних насаждений, в том числе 1,1 тыс. га садов и 703 га виноградников. Также был введен в эксплуатацию первый в регионе завод по производству подсолнечного масла и жмыха, а также семеноводческий центр, который позволит на 75% обеспечить аграриев полуострова семенами.