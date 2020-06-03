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Ивановский губернатор попросил Путина снизить страховые взносы для легкой промышленности

Станислав Воскресенский также предложил субсидировать процентную ставку на пополнение оборотных средств предприятий. По его мнению, эти меры помогут обеспечить устойчивое развитие отрасли в будущем

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил президента России Владимира Путина снизить страховые взносы для легкой промышленности и субсидировать процентную ставку на пополнение оборотных средств предприятий. Этот вопрос глава региона затронул в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.

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По словам Воскресенского, предложения по поддержке отрасли были разработаны совместно с Минпромторгом РФ. Они рассчитаны не только на выход из кризиса в связи с пандемией коронавируса, но также помогут обеспечить устойчивое развитие отрасли в будущем.

"Первое - субсидирование процентной ставки на пополнение оборотных средств предприятий в размере ключевой ставки Банка России. Почему это важно. Дело в том, что поставки продукции текстильной, швейной, осуществляются в основном с отсрочкой платежа от 90 до 120 дней, а закупки сырья - наоборот, по предоплате. В результате на предприятиях складывается такая ситуация, когда 60, а то и 70% средств являются заемными, поэтому себестоимость продукции очень чувствительна к процентной ставке", - сказал губернатор, отметив, что мера действовала до 2020 года, и в целом объем поддержки оценивается примерно в 1 млрд рублей в год.

Кроме того, Станислав Воскресенский предложил повысить конкурентоспособность отрасли, снизив страховые взносы с зарплаты. По его словам, спецификой текстильной отрасли является ее высокая трудоемкость - затраты на фонд оплаты труда занимают около четверти в себестоимости тканей, и около половины - в швейном производстве.

"Поэтому отрасль очень чувствительна к налоговым ставкам и ставкам взносов, которые уплачиваются с зарплаты. Предприятия региона конкурируют на внутреннем рынке, прорываются на экспорт, конкурируем там со странами, которые аналогичные меры имеют и предпринимают свои меры поддержки отрасли. Я даже сейчас не говорю о Китае, я говорю, прежде всего, о Турции, об Узбекистане. В этой связи предлагали бы установить пониженный тариф страховых взносов для отрасли сроком на 5 лет, например, в размере 7,6%, как это в свое время было сделано для территорий опережающего развития", - сказал Воскресенский, выразив надежду на то, что снижение страховых взносов позволит "обелить" отрасль и за счет увеличения поступлений покрыть выпадающие доходы бюджета.

О создании логистического парка

Станислав Воскресенский также попросил Владимира Путина поддержать проект региона по созданию промышленного логистического парка совместно с онлайн-ретейлером Wildberries.

"Видим возможности по максимуму развернуть производство текстильной и швейной продукции у нас здесь в России и нарастить экспорт. Вместе с крупнейшим онлайн-игроком в сфере продаж, компанией Wildberries намерен реализовать проект по созданию специального промышленного логистического парка под такие задачи. Мы вас очень просим подержать этот важный для региона и страны проект", - сказал Воскресенский в среду на совещании с президентом о ситуации в легкой промышленности, которое проходит в формате видеосвязи.

По данным губернатора, сегодня на предприятиях Ивановской области выпускается около 90% всех хлопчатобумажных тканей страны, свыше 90% марли, треть спецодежды в стране. В производстве текстильных изделий занято почти 25 тыс. человек - около 40% от занятых в промышленности региона.

В новость внесены изменения (16:41 мск) - добавлена информация о проекте по созданию логистического парка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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