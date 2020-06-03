Ивановский губернатор попросил Путина снизить страховые взносы для легкой промышленности

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил президента России Владимира Путина снизить страховые взносы для легкой промышленности и субсидировать процентную ставку на пополнение оборотных средств предприятий. Этот вопрос глава региона затронул в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.

По словам Воскресенского, предложения по поддержке отрасли были разработаны совместно с Минпромторгом РФ. Они рассчитаны не только на выход из кризиса в связи с пандемией коронавируса, но также помогут обеспечить устойчивое развитие отрасли в будущем.

"Первое - субсидирование процентной ставки на пополнение оборотных средств предприятий в размере ключевой ставки Банка России. Почему это важно. Дело в том, что поставки продукции текстильной, швейной, осуществляются в основном с отсрочкой платежа от 90 до 120 дней, а закупки сырья - наоборот, по предоплате. В результате на предприятиях складывается такая ситуация, когда 60, а то и 70% средств являются заемными, поэтому себестоимость продукции очень чувствительна к процентной ставке", - сказал губернатор, отметив, что мера действовала до 2020 года, и в целом объем поддержки оценивается примерно в 1 млрд рублей в год.

Кроме того, Станислав Воскресенский предложил повысить конкурентоспособность отрасли, снизив страховые взносы с зарплаты. По его словам, спецификой текстильной отрасли является ее высокая трудоемкость - затраты на фонд оплаты труда занимают около четверти в себестоимости тканей, и около половины - в швейном производстве.

"Поэтому отрасль очень чувствительна к налоговым ставкам и ставкам взносов, которые уплачиваются с зарплаты. Предприятия региона конкурируют на внутреннем рынке, прорываются на экспорт, конкурируем там со странами, которые аналогичные меры имеют и предпринимают свои меры поддержки отрасли. Я даже сейчас не говорю о Китае, я говорю, прежде всего, о Турции, об Узбекистане. В этой связи предлагали бы установить пониженный тариф страховых взносов для отрасли сроком на 5 лет, например, в размере 7,6%, как это в свое время было сделано для территорий опережающего развития", - сказал Воскресенский, выразив надежду на то, что снижение страховых взносов позволит "обелить" отрасль и за счет увеличения поступлений покрыть выпадающие доходы бюджета.

О создании логистического парка

Станислав Воскресенский также попросил Владимира Путина поддержать проект региона по созданию промышленного логистического парка совместно с онлайн-ретейлером Wildberries.

"Видим возможности по максимуму развернуть производство текстильной и швейной продукции у нас здесь в России и нарастить экспорт. Вместе с крупнейшим онлайн-игроком в сфере продаж, компанией Wildberries намерен реализовать проект по созданию специального промышленного логистического парка под такие задачи. Мы вас очень просим подержать этот важный для региона и страны проект", - сказал Воскресенский в среду на совещании с президентом о ситуации в легкой промышленности, которое проходит в формате видеосвязи.

По данным губернатора, сегодня на предприятиях Ивановской области выпускается около 90% всех хлопчатобумажных тканей страны, свыше 90% марли, треть спецодежды в стране. В производстве текстильных изделий занято почти 25 тыс. человек - около 40% от занятых в промышленности региона.

В новость внесены изменения (16:41 мск) - добавлена информация о проекте по созданию логистического парка.