Кабмин проработает новые меры поддержки промышленных предприятий

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство РФ проработает новые меры поддержки пострадавших от пандемии предприятий как путем вычета из уплачиваемых налогов затрат на доступ к онлайн-площадкам сбыта своей продукции, так и предоставления новых кредитов. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании о ситуации в легкой промышленности, которое провел президент России Владимир Путин.

"Что касается предложения включить дополнительные затраты предприятий, связанных с доступом к онлайн-площадкам, мне кажется эта мера заслуживает всяческого внимания и не только в легкой промышленности. Нужно ее проработать", - сказал первый вице-премьер.

Белоусов напомнил, что уже существует такой инструмент поддержки, как признание ряда затрат экономически обоснованными при перечислении налога на прибыль.

"Мы расходы предприятий на санитарно-эпидемиологические меры уже отнесли к таким затратам. То есть, это фактически вычитается из налога на прибыль. Я думаю, что надо проработать эту меру", - сказал Белоусов.

Кроме того, по его словам, расширение возможности для бизнеса получить новые кредиты является более актуальной мерой поддержки, чем субсидирование процентных ставок по уже имеющимся кредитам.

"В принципе, я поддерживают меру субсидирования процентных ставок. Эта мера действовала. Но я хочу обратить внимание на то, что предприятия сейчас заинтересованы, прежде всего, в новых кредитах. А новые кредиты без гарантий у нас не работают в условиях кризиса. Сама по себе вот эта мера субсидирования процентной ставки, то, что сейчас предлагают, она может облегчить бремя обслуживания уже имеющегося долга, но она не создаст, скорее всего, возможность привлечения новых кредитов", - сказал Белоусов.