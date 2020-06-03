В Минкомсвязи назвали бредом домыслы, что сети 5G стали причиной коронавируса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сети связи пятого поколения не являются причиной появления и распространения коронавируса, в том числе и в России, где 5G пока что развивается локально. Об этом в ходе онлайн-конференции "Ведомостей" сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

"Вал обращений приходит по поводу возможного вреда 5G, что коронавирус - порождение 5G. Такой, извините за выражение, бред несется в официальных обращениях, что удивляешься, ведь у нас было всеобщее среднее образование, даже до анекдотов доходит", - сказал он.

Тем не менее, по словам Иванова, радиофобия является серьезной проблемой, к которой необходимо отнестись серьезно. "Радиофобия - существенная проблема, которая может воспрепятствовать развитию и строительству сетей связи. Мы вместе с региональными властями будем принимать всяческое участие для разъяснения всей абсурдности этих убеждений. Нужно по всем возможным каналам это разъяснять", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил замглавы Минкомсвязи, в России 5G развивается очень локально - лишь на нескольких опытных зонах в городах-миллионниках и на промышленных объектах. "И ни в каких населенных пунктах, за исключением отдельных городов-миллионников, даже опытных зон, ни одной базовой станции 5G там нет", - резюмировал Иванов.

В настоящее время в России Минкомсвязь, Минздрав и другие ведомства проводят исследования возможного влияния сетей связи пятого поколения на организм человека, заявлял ранее экс-министр цифрового развития Константин Носков. Тогда он шутил, что одна из базовых станций 5G будет установлена рядом с кабинетом замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, который "будет на себе испытывать" возможное влияние излучений.

Как обстоит дело с 5G в России

В России пока нет массового покрытия сетями 5G. В настоящее время в городах сети связи пятого поколения развивают операторы в специальных пилотных зонах: МТС - на ВДНХ в Москве и в Кронштадте, "Мегафон" - в деловом центре "Москва-Сити", Tele2 - на Тверской улице в Москве, "Билайн" - в московских "Лужниках" и в Сколково. Помимо этого, пилотные зоны планируется открыть еще в нескольких городах.

Коммерческое массовое покрытие сетями 5G городов-миллионников должно начаться только к концу 2021 года, следует из федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Однако до сих операторам связи не выделили необходимые для этого частоты, включая "золотой" диапазон 3,4-3,8 ГГц, который считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды. На этом диапазоне сегодня построены коммерческие сети 5G в нескольких десятках стран. Несмотря же на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только силовые ведомства и спецсвязь.

При этом операторы связи считают, что без "золотого" диапазона развитие сетей 5G в России и их массовое внедрение в принципе находится под вопросом.