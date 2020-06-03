Эксперты ВШЭ ухудшили прогноз падения ВВП России в 2020 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский ВВП в 2020 году может рухнуть на 5,2%, говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном Институтом "Центр развития" НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ).

Ранее эксперты прогнозировали снижение ВВП РФ на 4% по итогам 2020 года.

"Падение ВВП во II квартале может составить 9,5% к соответствующему кварталу 2019 года, в III и IV кварталах - 6,9% и 5,4% соответственно. За провалом во II квартале последует отскок, после чего восстановление будет замедляться. За весь 2020 год российская экономика может сократиться на 5,2% с перспективой роста в 2021 году темпом около 3%", - отмечается в бюллетене.

Эксперты подчеркивают, что в апреле российская экономика пережила падение, по глубине равное падению в период кризиса 2008-2009 годов и вдвое превышающее рецессию 2015 года. "Помимо скорости сжатия экономики, текущий кризис отличается большой неоднородностью в динамике отдельных отраслей", - уточняют эксперты.

"Шокирующие данные за апрель" делают практически неизбежным сильное падение ВВП в течение всего II квартала, что будет соответствовать распространенному формальному определению рецессии, говорится в бюллетене.

Спад потребительской активности

Финансовое состояние населения накануне кризиса оставляло желать лучшего, что сказывается как на восприятии людьми кризиса, так и на глубине падения спроса, отмечается в бюллетене.

"Реальные располагаемые доходы в последних двух кварталах снижались, а в целом - стагнировали с 2016 года после предшествующего сильного падения. При этом склонность населения к сбережению (включая вложения в наличные рубли и валюту) опустилась до 0,6% (доля сбережений от дохода - прим. ТАСС) в I квартале против 3% в 2019 году и 8,4% в кризисных 2015-2016 годах", - уточняется в документе.

Почти две трети экономического спада в апреле объяснялось резким снижением потребительской активности на фоне введения режима самоизоляции, указывают эксперты. Так, в апреле объем розничной торговли сократился на 26,9%, платных услуг - на 34,2%, объем потребления в целом - на 28,4%.

"Если сжатие розничной торговли хоть как-то соотносится с предыдущими кризисами (во время кризисов 1998 и 2015 годов снижение от пика достигало 15-17%), то провал в услугах не имел прецедентов в статистике с 1995 года и многократно превысил любое из предшествующих падений", - подчеркивают эксперты.

При этом за месяц до этого в торговле товарами наблюдался ажиотаж (в услугах уже начиналось снижение), а основное падение произошло за счет непродовольственных товаров - на 40,4% к марту, в том числе на 77% - в продажах автомобилей.

Апрельское снижение реальных доходов населения и склонности к потреблению может ослабнуть в мае-июне на фоне мер бюджетной поддержки, процесса адаптации экономики и снятия части ограничений, полагают эксперты. При этом безработица, подскочившая за апрель с 4,5% до 5,7% (до пиковых уровней кризиса 2015 года), возможно, продолжит рост.

Ситуация в экономике

Эксперты полагают, что ситуация может ухудшиться и в секторах экономики. При этом отдельные сектора могут реагировать на кризис с замедлением. "К примеру, строительство в 2008-2009 годах показало кризисное падение на месяц позже других секторов", - напоминают эксперты.

Таким образом, апрельское падение спотовых цен на нефть Urals до минимальных $16 за баррель может сказаться на экономике с лагом (как и рост цен на нефть в мае).

Ухудшить статистику за май при прочих равных может и то, что в течение апреля предприятия ожидали скорого снятия ограничений и роста спроса, говорится в бюллетене.