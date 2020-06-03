Российский препарат внесен в рекомендации Минздрава для лечения коронавируса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский препарат "Артлегиа" ("Олокизумаб"), разработанный компанией "Р-Фарм", внесен в рекомендации Минздрава РФ по лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фармкомпании, распространенном в среду.

"Это первый оригинальный отечественный биотехнологический препарат, который внесен в рекомендации Минздрава", - говорится в сообщении.

Ранее 29 мая ТАСС сообщал, что первая промаркированная партия препарата "Артлегиа" произведена и выпущена в гражданский оборот.

Согласно заявлению гендиректора "Р-Фарм" Василия Игнатьева, то, что "Артлегиа" может применяться при лечении коронавируса, доказано в ходе клинических испытаний. По его словам, препарат предупреждает развитие "цитокинового шторма", который является основной причиной смертности. "Включение "Олокизумаба" в рекомендации Минздрава способствует расширению практики его применения в российских стационарах и дает врачам новый действенный инструмент для оказания помощи пациентам", - приводит его слова пресс-служба.

По данным компании, проведение клинических исследований эффективности и безопасности "Артлегиа" в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией было одобрено Минздравом РФ 3 апреля текущего года. "На сегодняшний день в рамках клинического исследования терапию получают 230 пациентов", - добавили в компании.

Отмечается, что препарат "Артлегиа" был зарегистрирован в России для терапии ревматоидного артрита в мае текущего года.