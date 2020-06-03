{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев высоко оценил показатели развития центра "Сколково"

Зампредседателя Совета безопасности РФ подчеркнул, что компании-участники проекта "успешно развивают отечественные технологии"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Инновационный центр "Сколково" стал самым быстрорастущим инновационным центром России, который доказал интеллектуальную и финансовую эффективность. Об этом заявил в среду заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.

На заседании попечительского совета он напомнил, что проект "Сколково" в этом году отмечает 10-летие. "За эти годы наш технологический комплекс стал полноценным городом, где удобно жить и работать, стал современной частью Москвы, с каждым годом здесь происходят дальнейшие заметные изменения, появляются новые офисные знания, учебные центры, жилые кварталы, производственные здания, исследовательские лаборатории, развивается транспортная сеть", - перечислил Медведев. Он также обратил внимание на тот факт, что в "Сколково" "построен самый большой в Европе технопарк, есть свой медицинский кластер".

"Поэтому сегодня "Сколково" - это наиболее быстро растущий инновационный центр России", - подчеркнул председатель попечительского совета. По его данным, "объем выручки проектов в 2019 году составил свыше 100 млрд рублей, темп прироста к предыдущему году - 45%, за 10 лет в инфраструктуру "Сколково" было вложено инвесторами не менее 130 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает общий объем инвестиций из федерального бюджета, которые за это время составили 56 млрд рублей". "На 15 млрд рублей выданных грантов привлечено в 3,5 раза больше внебюджетных инвестиций", - подчеркнул Медведев. Он считает показательным, что "в 2019 году участники проекта заплатили в федеральный бюджет около 10 млрд рублей налогов и направили около 5 млрд рублей во внебюджетные фонды в качестве взносов".

По оценке руководителя попечительского совета, "больших успехов добился Сколковский институт науки и технологий, который в прошлом году получил международное признание и вошел в топ-100 молодых университетов по одному из рейтингов". "В этом году сообщество выпускников Сколтеха достигнет 1 тыс. человек, причем 70% из них вовлечены в инновационную деятельность, создают свои стартапы, работают в ведущих компаниях", - подчеркнул Медведев.

На его взгляд, "Сколково" доказало свою финансовую и интеллектуальную эффективность. Главное, здесь создана хорошая основа для решения важнейших задач, которые стоят перед государством". Он также подчеркнул, что компании-участники проекта "успешно развивают отечественные технологии в сферах больших данных, компьютерное зрение, искусственный интеллект, биомедицинские технологии, вопросы создания умных городов, умной энергетики". "В отдельных сегментах темпы роста составляют уникальные для российского технологического сектора десятки и даже сотни процентов в год, например, направление перспективных методов искусственного интеллекта за 2019 год выросло на 127% и позволило заработать своим участникам порядка 9 млрд рублей", - констатировал председатель попечительского совета.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Аксенов заявил, что Крым переживает самый засушливый период за 150 лет наблюдений
Глава региона назвал главной задачей местных властей сохранение уровня цен
Читать полностью