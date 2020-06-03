Медведев высоко оценил показатели развития центра "Сколково"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Инновационный центр "Сколково" стал самым быстрорастущим инновационным центром России, который доказал интеллектуальную и финансовую эффективность. Об этом заявил в среду заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.

На заседании попечительского совета он напомнил, что проект "Сколково" в этом году отмечает 10-летие. "За эти годы наш технологический комплекс стал полноценным городом, где удобно жить и работать, стал современной частью Москвы, с каждым годом здесь происходят дальнейшие заметные изменения, появляются новые офисные знания, учебные центры, жилые кварталы, производственные здания, исследовательские лаборатории, развивается транспортная сеть", - перечислил Медведев. Он также обратил внимание на тот факт, что в "Сколково" "построен самый большой в Европе технопарк, есть свой медицинский кластер".

"Поэтому сегодня "Сколково" - это наиболее быстро растущий инновационный центр России", - подчеркнул председатель попечительского совета. По его данным, "объем выручки проектов в 2019 году составил свыше 100 млрд рублей, темп прироста к предыдущему году - 45%, за 10 лет в инфраструктуру "Сколково" было вложено инвесторами не менее 130 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает общий объем инвестиций из федерального бюджета, которые за это время составили 56 млрд рублей". "На 15 млрд рублей выданных грантов привлечено в 3,5 раза больше внебюджетных инвестиций", - подчеркнул Медведев. Он считает показательным, что "в 2019 году участники проекта заплатили в федеральный бюджет около 10 млрд рублей налогов и направили около 5 млрд рублей во внебюджетные фонды в качестве взносов".

По оценке руководителя попечительского совета, "больших успехов добился Сколковский институт науки и технологий, который в прошлом году получил международное признание и вошел в топ-100 молодых университетов по одному из рейтингов". "В этом году сообщество выпускников Сколтеха достигнет 1 тыс. человек, причем 70% из них вовлечены в инновационную деятельность, создают свои стартапы, работают в ведущих компаниях", - подчеркнул Медведев.

На его взгляд, "Сколково" доказало свою финансовую и интеллектуальную эффективность. Главное, здесь создана хорошая основа для решения важнейших задач, которые стоят перед государством". Он также подчеркнул, что компании-участники проекта "успешно развивают отечественные технологии в сферах больших данных, компьютерное зрение, искусственный интеллект, биомедицинские технологии, вопросы создания умных городов, умной энергетики". "В отдельных сегментах темпы роста составляют уникальные для российского технологического сектора десятки и даже сотни процентов в год, например, направление перспективных методов искусственного интеллекта за 2019 год выросло на 127% и позволило заработать своим участникам порядка 9 млрд рублей", - констатировал председатель попечительского совета.