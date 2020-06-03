Предприятие Роскосмоса планирует поставить свои первые лифты в Челябинскую область

ТАСС, 3 июня. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, ОРКК) планирует поставить первые лифты собственного производства в Челябинскую область. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Сейчас мы ведем переговоры с несколькими регионами. Мы видим заинтересованность многих субъектов Российской Федерации в лифтах. Но очень надеемся, что первая поставка состоится в Челябинскую область", - отметили в пресс-службе.

В ОРКК уточнили, фраза Юрия Гагарина "Поехали!", которая звучит перед началом движения лифта, применена только в тестовом лифте УКВЗ и в дальнейшем в серийных образцах использоваться не будет.

Пока УКВЗ планирует поставлять лифты в базовой комплектации. "Она предусматривает частотно-регулируемый главный привод лифта, регулируемый привод дверей кабины с полнообъемным инфракрасным контролем дверного проема, зеркало, поручень, многоцветный TFT-дисплей 5 дюймов с возможностью трансляции текстовой и слайдовой информации, речевой информатор", - уточнили в корпорации.

Согласно исследованиям рынка, около трех тысяч лифтов в Челябинской области нуждаются в замене, которая производится через закупочные процедуры, инициируемые региональными фондами капитального ремонта многоквартирных жилых домов, добавили в ОРКК.

Ранее в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации сообщили, что к 2025 году завод планирует производить до 5 тыс. лифтов в год. По словам генерального директора УКВЗ Романа Новикова, в будущем предприятие планирует продавать их в разной комплектации (от простой до люксовой) во все регионы России.

О заводе

АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших градообразующих предприятий Челябинской области. Предприятие, которое является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли, еще в 2017 году находилось на грани банкротства, однако благодаря стабилизационным мерам ситуация на нем принципиально улучшилась.

Предприятие изготавливает двигательные установки для модифицированных космических кораблей "Союз-ТМА", "Прогресс-ТМА", на которых осуществляются длительные экспедиции к МКС, и для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. В рамках диверсификации оно также выпускает трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование.