ОПЕК+ может перенести министерскую встречу на середину июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министерская встреча ОПЕК+ может быть перенесена с 9-10 июня на более поздний срок, средину июня, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов в ОПЕК.

Вопрос о переносе заседания обсуждается уже не впервые. На прошлой неделе министры собирались провести ее раньше назначенного срока, 4 июня. Более ранняя встреча позволила бы им быстрее сформировать экспортные графики на июль и объявить цены поставок. Однако после того, как 2-3 июня ОПЕК подсчитал данные по сокращению добычи по итогам мая, выяснилось, что не все страны альянса полностью выполняют соглашение, по которому страны ОПЕК+ должны убрать 9,7 млн б/с в мае - июне.

Министры все эти дни находятся в постоянном контакте, и пришли к выводу, что проводить встречу 4 июня, и даже 10 июня нецелесообразно, "пока не будет решена проблема дисциплины", пояснял ТАСС собеседник в одной из делегаций.