В Ираке заявили, что сохраняют приверженность сделке ОПЕК+

ТАСС, 4 июня. Ирак сохраняет приверженность сделке ОПЕК+ и работает с членами ОПЕК над достижением рыночной стабильности. Об этом сообщил ТАСС представитель Министерства нефти Ирака.

"Ирак подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и работает с членами ОПЕК над достижением стабильности и баланса на нефтяных рынках", - сказал он.

Ранее Bloomberg сообщил, что министерская встреча ОПЕК+ может быть перенесена с 9-10 июня на более поздний срок, середину июня.

Вопрос о переносе заседания обсуждается уже не впервые. На прошлой неделе министры собирались провести ее раньше назначенного срока, 4 июня. Более ранняя встреча позволила бы им быстрее сформировать экспортные графики на июль и объявить цены поставок. Однако после того, как 2-3 июня ОПЕК подсчитала данные по сокращению добычи по итогам мая, выяснилось, что не все страны альянса полностью выполняют соглашение, по которому страны ОПЕК+ должны убрать с рынка 9,7 млн б/с в мае - июне.

Министры все эти дни находятся в постоянном контакте и пришли к выводу, что проводить встречу 4 июня, и даже 10 июня нецелесообразно, "пока не будет решена проблема дисциплины", пояснял ТАСС источник в одной из делегаций.