"Россети" предотвратили более 10 млн кибератак на объекты инфраструктуры в I квартале

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" предотвратила более 10 млн кибератак на объекты инфраструктуры в первом квартале 2020 года. Об этом говорится в Telegram-канале "Россетей".

"Более 10 млн кибератак на объекты критической инфраструктуры "Россетей" предотвращено в первом квартале 2020 года. Инцидентов с финансовым ущербом не зафиксировано", - сказал руководитель управления информационной безопасности и аналитики "Россетей" Сергей Батяев на круглом столе комитета Совета Федерации по экономической политике по кибербезопасности. Его слова приводит компания.

Компания отмечает, что безопасность - один из важнейших кластеров программы цифровой трансформации группы "Россети". Группа создала центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки, начала научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по формированию единых методов, технологий и процессов защиты целостности сетей, цифровых данных, систем управления оборудованием.

"Проводятся анализ уязвимостей и независимые тесты безопасности софта и оборудования. В приоритете использование решений российских разработчиков из единого реестра Минкомсвязи", - говорится в сообщении. Также на постоянной основе компания реализует программы повышения квалификации в области IT-безопасности.