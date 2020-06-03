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Дворкович предложил распространить меры поддержки МСП на инновационные компании

В общенациональном плане восстановления экономики предусмотрен пункт о формировании реестра инновационных компаний, который, по мнению председателя фонда "Сколково", следует запустить до конца июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСП), которые приняты в рамках общенационального плана действий для восстановления экономического роста, необходимо распространить и на инновационные компании. Такое мнение в среду в ходе заседания попечительского совета фонда "Сколково" высказал председатель фонда Аркадий Дворкович.

"В плане предусмотрен пункт о формировании реестра инновационных компаний, который будет создаваться на базе нашей цифровой платформы. <...> Сейчас эта работа в правительстве затянулась, и мы хотели бы запустить этот реестр до конца июня [по двум причинам]: чтобы все видели этот реестр и понимали, чем занимаются компании, могли быстро для реализации своих проектов вовлекать их. И чтобы часть мер поддержки, которые есть для МСП, была на них распространена", - сказал Дворкович.

Правительство РФ разработало общенациональный план действий для восстановления экономического роста, предотвращения падения доходов людей с выходом на устойчивую траекторию развития и роста благосостояния населения. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Он принимается на срок с июня этого года по декабрь 2021 года.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичРоссияМалый и средний бизнес
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