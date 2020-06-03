Господдержка на мелиорацию в Нижегородской области вырастет на 30% в 2020 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Сельскохозяйственные производители Нижегородской области получат 140 млн рублей государственной поддержки на мелиорацию в 2020 году, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Об этом журналистам в среду сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, 65 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, а 75 млн рублей - из областного.

"За четыре года действия программы в регионе введено более 7 тыс. гектаров орошаемых земель. Будем развивать и дальше это направление, на этот год в планах проведение мелиоративных работ на площади более 1600 гектаров", - сказал Никитин.

В настоящее время нижегородские аграрии применяют мелиоративные системы при производстве картофеля в Арзамасском, Шатковском, Городецком районах, под овощи - в Шатковском, Краснобаковском районах, под плодово-ягодную продукцию - в Сергачском, Воротынском, Шарангском, Краснобаковском районах области. По мнению Никитина, применение мелиорации позволяет существенно повысить урожайность, тем самым нарастить объемы производства сельхозпродукции.

"Урожайность картофеля на мелиорируемых землях увеличилась с 250 центнеров до 500 центнеров с гектара, моркови - до 580 центнеров. Такой результат позволяет снизить себестоимость продукции и повысить доходы агропредприятий", - добавил Никитин.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что объем госсубсидий на мелиорацию в 2020 году будет увеличен на 10,4% по сравнению с показателем за 2019 год - до 8,5 млрд рублей. Господдержка позволит обеспечить устойчивость сельхозтоваропроизводителей и нивелировать рост цен на сельхозпродукцию, сохранить занятость населения, а также обеспечить реализацию Доктрины продовольственной безопасности РФ.