Ученые из США разработали модель для оценки оптимальной конфигурации солнечных модулей

ТАСС, 3 июня. Исследователи Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в США разработали новый метод определения оптимальной конфигурации модулей солнечных электростанций с помощью аналитического алгоритма. Решение отличается простотой в использовании и имеет открытый исходный код, сообщило издание Solar Power World.

Существует множество способов организации отдельных модулей в единую систему солнечной электростанции, однако текущие отраслевые стандарты не уточняют, какой именно способ является предпочтительным. Чаще всего инженеры оценивают ожидаемый уровень напряжения разомкнутого контура модуля с течением времени, чтобы затем использовать эту информацию для определения оптимального размера и расположения солнечных модулей.

Чтобы упростить данный процесс, американские ученые представили простой в использовании веб-инструмент, позволяющий определить конфигурацию солнечной электростанции с учетом не только соблюдения регуляторных требований, но и максимизации уровня эффективности. Чтобы произвести расчеты, пользователь должен предоставить простые сведения о планируемой установке, включая предполагаемое местоположение, тип модуля и тип установки солнечных панелей, после чего модель использует данную информацию для оценки ожидаемого уровня выработки энергии и сопоставления разных возможных вариантов.

Анализ может быть проведен в автономном режиме - алгоритм модели разработан на базе языка программирования Python и находится в открытом доступе, а технические подробности его практического применения подробно изложены в сопровождающей научной статье.