Демократы в Конгрессе призвали администрацию США не заключать торговую сделку с Бразилией

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) призвал американскую администрацию отказаться от заключения торгового соглашения с Бразилией. Соответствующее письмо Нил и еще 23 законодателя направили в среду представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру.

По утверждению законодателей, нынешние бразильские власти "пренебрежительно относятся" к правам человека, проблеме защиты лесов Амазонии и проводят неконкурентоспособную экономическую политику.

"Мы решительно выступаем против любого торгового соглашения с правительством [президента Бразилии Жаира] Болсонару. Укрепление двустороннего экономического сотрудничества в данное время подорвет усилия бразильских защитников прав человека, прав трудящихся и окружающей среды", - отмечается в письме. Конгрессмены призвали поднимать данные вопросы перед Бразилией по "более подходящим каналам".

По итогам состоявшейся в апреле межведомственной видеоконференции США и Бразилия договорились завершить в этом году работу над заключением торгового соглашения.