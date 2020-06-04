Пивовары просят ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкогольной продукции

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пивовары РФ просят ввести мораторий на вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции, который должен вступить в силу 9 января 2021 года. Копия соответствующего письма, направленного премьер-министру России Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, сокращения российского ВВП, снижения потребительского спроса вопросы развития национальных высокотехнологичных производств с высокими налоговыми отчислениями, зерновой и пищевой безопасности приобретают особую актуальность. Убедительно просим Вас ввести мораторий на введение в действие ТР ЕАЭС на территории России и инициировать процесс изменений в тексте регламента с учетом интересов российских потребителей, сельхозпроизводителей и производителей пива и солода либо установить особые требования к составу пива (не более 20% несоложеных зернопродуктов) для Российской Федерации", - отмечается в документе.

Письмо подписали руководство Союза российских производителей пиво- безалкогольной продукции, Национального союза производителей пива и напитков, Союза пивоваров Южного Урала, Ассоциации крафтовых пивоварен Craft Depot, Cоюза участников пивной торговли, председатель Комиссии по производству и обороту слабоалкогольных напитков брожения организации "Опора России", а также представители бизнеса.

Как отмечают пивовары, в тексте технического регламента в отношении пива увеличен верхний предел допустимой замены пивоваренного солода с 20% (в действующем российском законодательстве) до 50%, что потребует применения импортируемых промышленных ферментных препаратов в технологическом процессе. По их мнению, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет за собой уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тыс. га, снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке более чем на 30 тыс. человек (без учета смежных отраслей). "Солод из высококачественного пивоваренного ячменя будет заменен на низкомаржинальные злаки и мальтозные сиропы, произведенные в том числе из импортного сырья в ущерб интересам российского сельского хозяйства", - считают они.

По их мнению, российские производители пива, использующие до 100% солода, оказываются в неравных конкурентных условиях и вытесняются с рынка. "При этом дополнительная прибыль транснациональных корпораций при использовании 50% несоложеных зернопродуктов составит 5,5 млрд рублей - это прямые потери российского сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей", - говорится в письме. Представители отрасли также считают, что промышленные ферментные препараты, без применения которых невозможно изготовление пива с содержанием несоложеного сырья более 20%, несут серьезную угрозу здоровью нации, их использование в российском пивоварении следует максимально ограничить.