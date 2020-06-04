"Известия": застройщиков обяжут обеспечить доступ новостроек к интернету на этапе проекта

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Застройщики многоквартирных домов должны будут обеспечивать техническую возможность подключать сети связи до ввода здания в эксплуатацию. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства" .

По данным издания, документ разрабатывала рабочая группа "Нормативное регулирование" при АНО "Цифровая экономика", он был концептуально одобрен на заседании 27 мая. "Предлагается возложить на застройщика многоквартирного дома обязанность по получению у любого из операторов связи технических условий на подключение строящегося либо реконструируемого здания к сетям электросвязи, а также обязанность по реализации указанного подключения до ввода здания в эксплуатацию", - цитирует газета пояснительную записку к документу.

Разработчики проекта пояснили изданию, что документ регламентирует обязательства застройщика уже на этапе проектирования жилого здания закладывать инфраструктуру связи для подключения дома к сети передачи данных. При этом застройщик должен обеспечить подключение трех услуг (телефонной связи, ТВ и интернета), для чего он может заключить договор с любыми тремя операторами связи или даже с одним.

"Документ нацелен на создание инфраструктуры, чтобы следующим операторам было просто (и главное - дешево) подключиться к дому, так как все каналы для прокладки сетей уже сделаны застройщиком", - сообщил изданию заместитель генерального директора, директор направления "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов. Он добавил, что отдельным законопроектом, который рассмотрят 11 июня, будет регламентироваться, кто из операторов и каким образом будет действовать в новостройках.

В Минкомсвязи газете сообщили, что ведомство работает над поправками в Градостроительный кодекс РФ, которые предусматривают наличие технических требований к внутренней инфраструктуре связи в проектной документации при строительстве или реконструкции дома. Среди прочих в эти требования планируется включить возможность размещения или технологического присоединения к внутренней инфраструктуре дома сетей связи не менее трех операторов.

На необходимость обеспечить операторам беспрепятственный и недискриминационный доступ к инфраструктуре многоквартирных домов указали изданию в "Ростелекоме". Как подчеркнули в компании, застройщикам следует изначально продумывать техническую возможность прокладки линий связи и установки распределительного оборудования операторов связи в домах.