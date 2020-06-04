Эксперты: спрос на дальневосточных крабов начал восстанавливаться в странах АТР

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Спрос на продукцию крабодобывающих предприятий Дальнего Востока начал восстанавливаться в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по мере возобновления работы ресторанов, прерванной из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты в отрасли.

"Выручают рынки Южной Кореи и КНР, где мы наблюдаем положительную динамику спроса на крабовую продукцию из-за увеличения деловой и социальной активности после снятия некоторых ограничений, вызванных пандемией", - сказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Он добавил, что при этом такие традиционные для российского краба рынки как США и Япония практически не закупают продукцию.

Вице-президент ГК "Антей" Сергей Скляр отметил, что на рынке наблюдается снижение цен на живого краба, но компания по-прежнему работает в том производственном плане, который заявила в начале года. "Нам помог Китай. Добыча и продажа краба происходят не параллельно. Когда начался активный сезон добычи, коронавирус еще не был распространен в России. Когда пришло время реализовывать продукцию, в КНР уже улучшилась эпидобстановка, и рынки сбыта начали открываться", - разъяснил он, отметив, что теперь для "Антея" важно открытие рынка США и снятие ограничений на сбыт в Японию.

Долгий путь в Китай

Дупляков обратил внимание на то, что с увеличением грузопотока в Китай производители столкнулись с рядом административных и логистических барьеров при экспорте крабовой продукции. Сложности возникают, в первую очередь, с поставками через сухопутную границу, а на нее приходится 40% от всего объема экспорта живого краба из России. Эксперт отметил, что на одном только пункте пропуска (МАПП) "Краскино - Хуньчунь" в Приморье в мае ежедневно были очереди из 40-50 машин с живым крабом.

"В день через пункт пропуска проходило всего около 20 фур, и большегрузы с крабом стояли в очереди по 10-12 дней. Из-за этого только с 18 по 24 мая отказались от выгрузки в портах Приморского края семь судов с крабовой продукцией - около 80 машин. За время, когда краба доставляли покупателям, погибло 20-30% особей. Несмотря на то, что такие издержки несет получатель, он эти риски закладывает в контрактную цену. В результате российские рыбаки, а следом и бюджет недосчитаются денег из-за несовершенства приграничной инфраструктуры", - заявил Дупляков.

Проблему, как считает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, можно решить, если увеличить время работы пунктов пропуска или выделить дни для прохода через границу транспорта с живым товаром. "Власти сопредельной стороны готовы пойти нам на встречу по скоропортящейся продукции. Потенциально в неделю через границу может проходить до ста автомобилей с живым крабом. При средней загрузке фуры в пять тонн МАПП "Краскино" еженедельно способен пропускать около 500 тонн такой продукции, но для этого нужно оптимизировать схему пропуска автотранспорта", - убежден собеседник агентства.

Развитие флота

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России.

Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.

Крабодобывающие предприятия Дальнего Востока, по данным Минвостокразвития РФ, заключили договоры на строительство 15 судов на общую сумму 25,5 млрд рублей. Помимо завода в Находке, суда для краболовов на Дальнем Востоке также спустят на воду Хабаровский судостроительный завод и судостроительное предприятие "Восточная верфь" в Приморье. По оценке экспертов, соблюдение принципа "где ловим, там и строим" станет важным инструментом развития как судостроения, так и краболовной отрасли на Дальнем Востоке.