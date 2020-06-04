В кабмине поддержали законопроект о возможности приватизации земель национальных парков

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки инициативу вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева о возможности приватизации земель национальных парков. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Документом предусматривается возможность приватизации, предоставления в собственность субъектов РФ или муниципалитетов земельных участков, расположенных на территориях населенных пунктов в границах национальных парков, при одновременном соблюдении нескольких условий. Речь идет, во-первых, о существовании населенного пункта до создания соответствующего национального парка. Во-вторых, населенный пункт должен быть полностью расположен на территории нацпарка. И в-третьих, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) должны быть внесены сведения о границах такого населенного пункта.

"В связи с отсутствием полной и достоверной информации о дате создания существующих населенных пунктов в границах национальных парков, указанные критерии могут повлечь дифференцированное регулирование идентичных правоотношений и требуют уточнения во избежание ущемления прав граждан, проживающих в таких населенных пунктах", - говорится в проекте заключения.

По мнению участников комиссии, второе условие не учитывает действующий механизм внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и национальных парков, установленный законом "О государственной регистрации недвижимости". Требует уточнения и предлагаемое законопроектом положение относительно порядка и случаев изменения целевого использования земельных участков, указали в кабмине.

"Законопроект нуждается в доработке в части приведения в соответствие с пунктом 8 статьи 28 федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" и правовым режимом национальных парков, предусмотренным федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", - отметили в правительстве.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом указанных замечаний", - резюмировали в кабмине.

Существующие ограничения

Ранее Воробьев отмечал, что федеральный статус земель национальных парков и действующий в них правовой режим приводят к существенному ограничению конституционных прав жителей этих территорий. Граждане не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, в полной мере реализовать материнский капитал, а региональные власти и органы местного самоуправления не могут осуществить социально-экономические программы, указывал сенатор.

Вице-спикер обосновывал потребность в законодательных изменениях необходимостью создания нормальных условий для жизнедеятельности населения, проживающего в границах национальных парков. Инициатива, уточнял он, была разработана совместно с Минприроды РФ и регионами. Законопроект планировалось внести на рассмотрение Госдумы после получения отзыва правительства.

В конце февраля текущего года глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия") и член комитета депутат-справоросс Сергей Крючек внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, снимающий запрет на приватизацию земельных участков, расположенных в населенных пунктах в границах заповедников и нацпарков. Документ пока находится на стадии рассмотрения в профильном комитете.

В настоящее время в России существуют 63 национальных парка, на территории 61 из них расположено порядка 956 населенных пунктов.