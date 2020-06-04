Бизнес-омбудсмен Титов призвал Минюст отложить принятие нового КоАП

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в Минюст РФ отрицательный отзыв на проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), посчитав его принятие преждевременным. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"До сих пор не ликвидированы избыточные и устаревшие обязательные требования, нарушение которых является основанием для привлечения предпринимателей к административной ответственности, а новый КоАП не то что не предусматривает снижения штрафов, но еще и увеличивает их. По отдельным статьям - весьма значительно. Особенно сильно негативные последствия от принятия нового КоАП РФ будут ощутимы на фоне ожидаемого экономического спада", - указал Титов в своем отзыве.

Он отметил, что к административной ответственности бизнес привлекают все чаще. Согласно данным Росстата и судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2019 году различные административные наказания были наложены более чем на 1 млн юридических лиц - каждое 4-е юридическое лицо из числа действующих. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял около 400 тысяч организаций, заметил бизнес-омбудсмен.

Кроме того, проект нового КоАП РФ оставил неизменной карательно-фискальную мотивацию органов государственного контроля, говорится в отзыве уполномоченного. По его словам, по-прежнему штраф выделяется в качестве основного административного наказания и устанавливается за большинство правонарушений, предусмотренных особенной частью проекта кодекса. Более того, в проекте нового КоАП существенно увеличены размеры штрафов без какого-либо экономического обоснования. По отдельным правонарушениям повышение составляет десятки раз. Особенно сильно, как сообщил Титов, выросли штрафы для индивидуальных предпринимателей - по этому параметру их практически приравняли к юридическим лицам.

"К сожалению, штрафы у нас в стране являются заранее планируемым источником пополнения бюджета. То есть ситуация, когда бизнес нарушил по минимуму, даже не закладывается как целевая. Соответственно, и контролеры стараются собирать штрафы по максимуму, потому что так поставлена задача. И у них это отлично получается. 2018 год: доход федерального бюджета от штрафов по плану должен был составить 52,5 млрд рублей, по факту составил 67,1 млрд. В 2019 году запланировали собрать 60,8 млрд рублей, а собрали снова больше плана - 76,8 млрд. Новый КоАП может только закрепить подобную тенденцию, но она никак не соответствует потребности в оживлении экономической активности после сильнейшего кризиса", - добавил Титов.

О проекте КоАП

Минюст России 29 мая опубликовал для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов доработанный вариант проекта нового КоАП. Уточнялось, что он размещен для повторного публичного обсуждения. Согласно данной редакции, в частности, действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности увеличены не будут. Кроме того, расширяется практика вынесения предупреждений, а возможность оплатить половину штрафа распространится на все виды правонарушений, кроме грубых.

Первая редакция нового КоАП РФ была опубликована Минюстом в конце января и была подвергнута жесткой критике со стороны парламентариев за предусмотренное ею кратное увеличение большинства штрафов и сроков привлечения к административной ответственности. В Госдуме тогда заявили, что в таком виде новый КоАП принят не будет.