КРЭТ сейчас готов обеспечить половину госконтракта по ИВЛ на 6,7 тыс. аппаратов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" Ростеха к настоящему времени готов обеспечить около половины поставок аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) регионам страны в рамках госконтракта на 6,7 тыс. приборов, сообщили ТАСС в КРЭТ.

"Уже сегодня мы готовы закрыть почти половину объема поставок в рамках государственного контракта, а после полного удовлетворения внутреннего спроса мы сможем приступить к экспортным заказам", - сообщили в концерне.

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор остановил обращение в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных на Уральском приборостроительном заводе КРЭТа в период с 1 апреля. КРЭТ заявил, что продолжает выпуск аппаратов.

Ранее правительство назначило КРЭТ Ростеха единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы страны в рамках госконтракта с Минпромторгом, концерн должен был поставить регионам 6,7 тыс. аппаратов на 7,5 млрд рублей. При этом основная часть поставок ранее была запланирована на май - июнь. Также больницы закупают технику у производителя напрямую.

Чуть менее месяца назад глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что российские регионы получили более 1 тыс. аппаратов в рамках госконтракта с Минпромторгом и 500 аппаратов по прямым контрактам.

Генеральный директор КРЭТ Николай Колесов сообщал, что всего завод заключил договоры на поставку в российские больницы более 11 тыс. аппаратов ИВЛ. Как отметили в КРЭТ, концерн получил заявки на поставку более 20 тыс. аппаратов из 45 стран мира.