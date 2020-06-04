Ученые спрогнозируют переход к возобновляемой энергии с учетом российских особенностей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) учтут российские особенности при подготовке к 2021 году рекомендаций по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В том числе необходимо считаться с ограниченностью их полноценного использования в России из-за низкого уровня развития технологий при необходимости развивать регионы, куда невозможна доставка угля, газа или нефти, сообщила ТАСС доктор экономических наук, заведующая лабораторией "Центр экономики недропользования нефти и газа" ИНГГ СО РАН Ирина Филимонова.

По прогнозу развития энергетики мира и России к 2040 году, разработанному Аналитическим центром при Правительстве РФ, возобновляемые источники энергии продемонстрируют самые высокие темпы роста среди всех энергоносителей. При общем повышении спроса на энергию на 47%, к 2040 году потребление ВИЭ увеличится на 93%. Также прогнозируется сильное перераспределение в их структуре: от дров, отходов и гидроэнергии к 2040 году энергетика перейдет к ветряным и солнечным источникам. Они обеспечат около 50% прироста всего потребления ВИЭ.

"Для российской экономики полноценное использование ВИЭ пока ограничено низким уровнем развития отечественных технологий в области производства и сохранения этой энергии. Также в основном получило развитие ВИЭ не по причине замещения ископаемых энергоносителей, а наоборот из-за отсутствия развитой трубопроводной инфраструктуры для доставки нефти, газа, угля потребителям, например, в Республике Алтай", - сказала Филимонова. Исследования с 2020 по 2021 год пройдут при поддержке президентского гранта.

Также исследователи составят прогноз развития топливно-энергетического комплекса России с учетом переориентации отрасли на источники возобновляемой энергии. Они разработают методику, позволяющую прогнозировать структуру потребления энергетических ресурсов в России и мире с учетом эколого-экономических последствий, рассказывал ТАСС в начале апреля старший научный сотрудник лаборатории "Центр экономики недропользования нефти и газа" ИНГГ СО РАН Василий Немов.

Ученые изучат готовность ресурсных регионов России к переходу на возобновляемые и экологически чистые источники энергии, оценят, как изменится структура производства и потребления энергетических ресурсов в регионах страны и оценят последствия от перехода на ВИЭ, поскольку для России ТЭК - это основа формирования доходов федерального бюджета.

"Однако проведение глубоких теоретических исследований и разработка технологических решений, связанных с эффективным производством и использованием энергии из возобновляемых источников энергии так же важно, как освоение арктической зоны и шельфа северных морей. Это определенный задел на будущее и принципиальный вопрос лидерства нашей страны в глобальном технологическом и инновационном пространстве", - считает Филимонова.