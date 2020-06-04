В кабмине поддержали введение штрафов за нарушение требований по маркировке товаров

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении административных штрафов за нарушение требований об обязательной маркировке товаров при условии его доработки. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Документом предлагается ввести административную ответственность (новой статьей 15.12.1 КоАП) за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств, средствами идентификации и правил оборота такой продукции. Он также наделяет Роспотребнадзор правом составлять административные протоколы по указанной категории дел. Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

Правительство рекомендует конкретизировать ряд формулировок законопроекта, в частности, уточнить признаки предлагаемого состава правонарушения. "При этом необходимо предусмотреть, что порядок изъятия, вывоза, хранения и уничтожения немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, устанавливается правительством Российской Федерации", - указали в комиссии.

В кабмине сочли излишним положение о праве Роспотребнадзора составлять протоколы. "Пунктом 6 статьи 1 законопроекта данный федеральный орган определен в качестве субъекта административной юрисдикции по таким делам, а частью 1 статьи 28.3 КоАП наделен правом на составление протоколов об административных правонарушениях", - поясняется в проекте отзыва.

По мнению правительственной комиссии, также необходимо предусмотреть, что документ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. "Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом изложенных замечаний", - резюмировали в кабмине.

Законопроект пока не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. ТАСС пока не располагает информацией о сумме предлагаемых штрафов. В профильном думском комитете отказались оперативно предоставить текст инициативы.

Действующие нормы

Действующие нормы КоАП предусматривают ответственность за производство и продажу организацией или индивидуальным предпринимателем товаров и продукции без маркировки. За производство юрлицам-нарушителям грозит штраф до 100 тыс. рублей, за продажу - до 300 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. При этом устанавливается повышенная ответственность за производство и оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки.