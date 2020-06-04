"Известия": регионы России потеряют 40,5 млрд рублей за II квартал из-за списания налогов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Потери регионов РФ из-за списания налогов бизнесу в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях составят порядка 40,5 млрд за II квартал 2020 года. Об этом в четверг сообщает газета " Известия " со ссылкой на расчеты аналитиков РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Отмечается, что сильнее всего пострадает бюджет Волгоградской области, где в апреле - июне могут недосчитаться порядка 6% доходов, или 1,7 млрд рублей. Доходы Севастополя пострадают на 4,45%, или 417 млн рублей. Бюджет Астраханской области потеряет порядка 2,65% (455 млн рублей), а Крым недополучит 2,23% поступлений (около 1 млрд рублей). Наименее ощутимыми потери окажутся для бюджетов Краснодарского края, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

При этом в денежном выражении больше всего налогов потеряет Москва - порядка 8,5 млрд, или 1,24% доходов. В свою очередь потери Московской области составят 2,7 млрд (1,45% всех поступлений). Санкт-Петербург недополучит во втором квартале 2,6 млрд рублей, указывается в исследовании.

В своих расчетах эксперты исходили из суммы налогов, которую предприниматели заплатили во II квартале 2019 года.

"В 2020 году около 70 регионов могут столкнуться с дефицитом бюджета, в том числе и по причине разразившейся пандемии и снижения цен на нефть. Наихудшим сценарием может стать возросшая потребность в финансировании суммарно на 500 млрд рублей", - констатировала изданию доцент кафедры экономической теории РЭУ Екатерина Новикова.

Ранее сообщалось, что на поддержку регионам будет дополнительно направлено 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Также в Минфине "Известиям" заявили, что федеральный центр выделяет регионам 68 млрд на оснащение коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусом.

Списание платежей

Президент России Владимир Путин ранее в мае поручил правительству к 1 июня 2020 года обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением НДС) и страховых взносов для отдельных категорий предприятий. Речь идет о списании таких платежей индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии, а также социально ориентированным некоммерческим организациям.