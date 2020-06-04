Хайнань в ближайшем будущем снимет ряд ограничений для безвизового въезда

ХАЙКОУ /Китай/, 4 июня. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в период ориентировочно до 2025 года планируют снять ряд ограничений и упростить условия для безвизового въезда. Об этом говорится в "Генеральной программе о создании свободного порта на Хайнане", распространенной Госсоветом КНР.

Согласно этому плану, администрация региона позволит гражданам других государств без каких-либо предварительных формальностей приезжать на остров с целью деловой поездки, посещения родственников и знакомых, прохождения медицинского обследования или лечения, участия в выставках и форумах, а также спортивных соревнованиях. Туристам с круизных лайнеров разрешат отдыхать на Хайнане в течение 15 дней без визы.

Как подчеркивается в документе, власти провинции планируют постепенно продлевать срок, в течение которого иностранцы могут находиться на острове без визы. Одновременно власти собираются упростить меры пограничного контроля.

С 1 мая 2018 года власти Хайнаня увеличили с 26 до 59 число стран, жители которых имеют право посещать провинцию по безвизовому режиму. В этот список вошла и РФ: россияне, путешествующие самостоятельно или в составе группы, могут находиться на территории региона до 30 дней при условии бронирования поездки через турагентство.

В понедельник Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", в соответствии с которой администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.