"Аэроэкспресс" в июне восстановит график движения поездов на всех направлениях

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" в июне восстановит регулярный график движения поездов на Шереметьевском, Домодедовском и Внуковском направлениях, говорится в сообщении компании.

В апреле количество рейсов сократили в связи со снижением пассажиропотока аэропортов.

Начиная с 8 июня восстановят ранее отмененные рейсы на Домодедовском направлении. Поезда снова будут отправляться каждые 30 минут с 6:00 до 23:30 как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. С 15 июня также восстановится тактовое расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении с привычным 30-минутным интервалом отправления. С Белорусского вокзала поезда будут курсировать с 5:35 до 23:35, из аэропорта - с 5:15 до 23:45. На Внуковском направлении с 15 июня вернут ранее отмененные рейсы. Аэроэкспрессы будут отправляться каждый час с 7:00 до 23:00 как с Киевского вокзала, так и из аэропорта Внуково.