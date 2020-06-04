Глава Минтранса считает, что круизный туризм может стать мощным драйвером развития Карелии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ нацелен на содействие властям Карелии в развитии круизного туризма, который способен стать мощным драйвером роста для всего региона. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, возглавляющий также профильную рабочую группу Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.

8 июня в Карелии отмечается День Республики, празднующей в этом году столетний юбилей.

Как отметил министр, круизные маршруты из Санкт-Петербурга и Петрозаводска к музею-заповеднику "Кижи" и острову Валаам входят в тройку самых популярных круизных направлений России.

"Минтранс России приветствует активную позицию руководства Карелии, стремящегося максимально использовать уникальный потенциал республики для развития круизного туризма. Эта форма туризма способна стать мощным драйвером комплексного развития всего региона, мы всегда готовы помочь Карелии в этой работе", - сказал министр. Он отметил, что в Карелии более 60 тыс. озер, соединенных 27 тыс. рек, общая протяженность внутренних водных путей составляет 2,7 тыс. км, и ко множеству популярных природных, культурных и исторических достопримечательностей доступ возможен только по воде.

Поэтому, как считает Дитрих, "при всем богатстве карельского туристического меню наиболее перспективным и экономически значимым направлением представляется уникальный круизный потенциал" республики. "При этом Минтранс России и Росморречфлот обеспечивают необходимые условия для роста эффективности судоходства на туристских маршрутах в Карелии", - сказал глава министерства, отметив, что вся протяженность внутренних водных путей региона была переведена в категорию освещаемой, которая позволяет осуществлять круглосуточное судоходство.

Глава Минтранса подчеркнул, что для развития круизного судоходства с навигации 2020 года возобновлено круглосуточное движение судов по Беломорско-Балтийскому каналу. В прошлом году, по его словам, по Беломорканалу совершили путешествие более 3 тыс. человек.

Как сообщил Дитрих, в ближайшее время будут построены пассажирские причалы вблизи города Сортавала, в населенных пунктах Лахденпохья и Хийденсельга, возможно также создание комплекса причальных и волнозащитных сооружений в Деревянской бухте Онежского озера для швартовки маломерных судов и круизных теплоходов. Он напомнил также о планирующемся в рамках государственно-частного партнерства проекте "Онего-Холидей", который предполагает строительство современного туристического комплекса и является ядром инвестиционного проекта создания туристско-рекреационного кластера "Южная Карелия".

О госкомиссии

Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия была создана указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Ее возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Работа госкомиссии направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

День Республики Карелия 8 июня приурочен к созданию в этот день в 1920 году Карельской трудовой коммуны.